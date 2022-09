Diskussion über Kernenergie

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern. (pa/blickwinkel/Luftbild Bertram)

Wie wichtig ist Atomkraft noch für Deutschland?

Der Anteil von Atomstrom an der gesamten Stromerzeugung ist in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Nach Daten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wurden im Jahr 2004 mehr als 32 Prozent des Stroms aus Atomenergie gewonnen. Im Jahr 2021 lag der Anteil noch bei knapp 12 Prozent. Nach den Zahlen für das erste Halbjahr 2022 hat der Anteil von Atomstrom sich inzwischen noch einmal halbiert - was vor allem daran liegt, das am Ende des vergangenen Jahres weitere Atomkraftwerke abgeschaltet wurden.

Wie viele Atomreaktoren gibt es noch in Deutschland?

Aktuell sind noch drei Reaktoren in Betrieb: Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und das Kraftwerk Emsland in Niedersachsen. Insgesamt gab es in Deutschland knapp 40 Reaktoren. Der erste ging bereits 1958 in Betrieb, ihre Blütezeit erlebte die Atomindustrie in den 70er und 80er-Jahren. Die drei noch laufenden Reaktoren sind die jüngsten in Deutschland, sie gingen 1988 bzw. 1989 ans Netz; danach wurden keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut.

Wie sieht der Zeitplan für den Atomausstiege aus?

Der Atomausstieg in Deutschland wurde gleich zweimal beschlossen. Zum ersten Mal im Jahr 2000 unter der ersten rot-grünen Bundesregierung. Im Jahr 2010 - unter Kanzlerin Merkel - wurde das Atomgesetz erneut verändert und zunächst eine Verlängerung der Laufzeiten beschlossen. Im Jahr 2011 - kurz nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima - leitete die Bundesregierung die Energiewende ein. Der Bundestag beschloss, die Laufzeitenverlängerung zurückzunehmen, die letzten Kernkraftwerke sollen nach dem damaligen Plan Ende 2022 abgeschaltet werden.

Welche Rolle spielt die Atomkraft international?

Die Atomkatastrophe von Fukushima hat vor allem in westlichen Ländern für ein Umdenken gesorgt. Neben Deutschland haben auch Italien, Belgien und die Schweiz ihren Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. In anderen Ländern erlebt die Kernkraft dagegen eine Renaissance, vor allem China setzt vermehrt auf Atomkraft. Weltweit sind rund 50 Kraftwerke im Bau, alleine in China 13 (Stand Juli 2021.)

In den USA werden etwa 20 Prozent des Stroms aus Kernkraft erzeugt, in Frankreich sind es knapp 70 Prozent. Das Land hat damit weltweit den höchsten Anteil an Atomkraft an der Stromproduktion.

Wie gefährlich ist Atomkraft?

Im Normalbetrieb - lässt man Unfälle im Kraftwerk außer Acht - gilt Atomkraft als sehr sicher. Sicherer beispielsweise als Kohlekraftwerken, deren Abgase durch Feinstaub gefährlich sind.

Anders sieht es aus, wenn man die Langfristfolgen und möglichen Unfälle wie in Fukushima mit einbezieht. In Atomkraftwerken werden radioaktive Stoffe - vor allem Uran - zur Energiegewinnung genutzt. Deren Strahlung ist zum einen für Menschen gefährlich, zum anderen gibt der Atommüll auch nach Jahrhunderten noch Strahlung ab und muss entsprechend sicher gelagert werden.

Die dadurch entstehenden Kosten schlagen sich auch in den Folgekosten für Atomstrom nieder. Es gibt hier höhere Kosten als bei allen anderen Energiearten. Vom "Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft" werden sie mit bis zu 37,8 Cent pro Kilowattstunde angegeben . Sollte es zudem zu einem Unfall - einem so genannten GAU ("Größter anzunehmender Unfall") kommen, können ganze Landstriche für Jahrhunderte verseucht werden. Die wirtschaftlichen Kosten dafür lassen sich kaum beziffern, ein Grund, warum Atomkraftwerke auch praktisch nicht versicherbar sind.

Ist Atomkraft gut fürs Klima?

Die EU-Kommission hat Atomkraft als grüne Energiequelle eingestuft. Eine Entscheidung, die hoch umstritten ist - vor allem mit Blick auf die Risiken der Kernkraftwerke. Lässt man diese außer Acht, ist Atomkraft in der Tat recht klimafreundlich - was auch der Weltklimarat bestätigt . Grund dafür ist, dass Atomkraftwerke während ihres Betriebs - anders als beispielsweise Kohlekraftwerke - nur wenig an Treibhausgasen freisetzen. Zudem wird für ein Atomkraftwerk nur relativ wenig Fläche benötigt.

Würde Deutschland mit mehr Atomkraftwerken unabhängiger von Russland?

Würde Deutschland weiter auf die Atomkraft setzen, gäbe es weiter eine Abhängigkeit von Russland, denn das Land ist weltweit einer der größten Produzenten des für den Betrieb benötigten Urans.

Kann man die verbliebenen AKWs in Deutschland länger betreiben?

Die Betreiber der noch verbliebenen drei Atomkraftwerke haben sich auf den Ausstieg schon seit längerem eingestellt . Größtes Problem für einen längeren Weiterbetrieb wäre der fehlende Brennstoff. Die erforderlichen Brennstäbe müssen speziell für jedes Kraftwerk angefertigt werden, was etwa 12 bis 15 Monate dauert. Darüber hinaus müssen für den Betrieb der Kraftwerke auch hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden, entsprechende Prüfungen wären nötig, ehe man die Kraftwerke längerfristig weiter betreiben könnte.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.