Russisches Gas

Am Mittwochmorgen zeigten Daten des Netzbetreibers OGTSU, dass für den Tag nur noch Aufträge von Gazprom angenommen wurden, bei denen Gas in eine Station auf russischem Staatsgebiet gepumpt wird. Gestern hatte OGTSU angekündigt, dass durch den Teil-Transitstopp mehr als 32 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag wegfallen könnten - das sei fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge.

Begründet wurde der Lieferstopp mit der russischen Besatzung in der Ostukraine. Dadurch sei es inzwischen unmöglich, den wichtigen Knotenpunkt Sochraniwka sowie die Verdichterstation Nowopskow zu kontrollieren. Russische Besatzungstruppen mischten sich in den Betrieb ein und zapften auch Gas aus den Pipelines ab. Gazprom erklärte dagegen, die Ukrainer hätten in Luhansk in den vergangenen Wochen völlig ungestört arbeiten können.

Gazprom: Alternative Lieferrouten "technisch unmöglich"

OGTSU schlug vor, Russland könnte die betroffenen Lieferungen über einen anderen Knotenpunkt in einem von der Ukraine kontrollierten Landesteil im Norden umleiten, um seine Kunden in Europa weiter zu beliefern. Gazprom bezeichnete diese Alternative als technisch unmöglich. Das ukrainische Staatsunternehmen Naftogaz erklärte, es könne die Angaben des russischen Gaskonzerns nicht bestätigen. Zudem deuteten vorläufige Daten zum Durchfluss des Gases offenbar darauf hin, dass bereits höhere Mengen über den zweiten Knotenpunkt flössen. Hauptroute der russischen Erdgaslieferungen nach Westeuropa ist die Pipeline Nord Stream 1, die durch die Ostsee führt.

Auswirkungen bislang unklar - Deutschland und Österreich melden keine Engpässe

Bislang ist nicht klar, welche Auswirkungen der Transitstopp auf die Gas-Versorgung in Europa haben könnte. Die Bundesregierung rechnet aktuell nicht mit Engpässen. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Erwartet wird noch ein Lagebericht der Bundesnetzagentur. Auch Österreich verzeichnet nach Behördenangaben zufolge derzeit keine Einschränkungen.

Der deutsche Verband "Zukunft Gas" erklärte, man müsse die wirklichen Gasflüsse beobachten. Erst dann seien mögliche Auswirkungen abzuschätzen.

Deutschland ist der größte Erdgasverbraucher in Europa und bezieht Pipelinegas aus Russland, Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark. Außerdem wird Flüssigerdgas (LNG) über Terminals vor allem an den nordwesteuropäischen Küsten importiert.

Transitstopp vor dem Hintergrund der Debatte über mögliches Gas-Embargo

Es ist das erste Mal, dass die Ukraine den Gasfluss Richtung Westen unterbrochen hat. Die Europäische Union versucht derzeit, unabhängiger von russischer Energie zu werden. Die jüngsten Entwicklungen im russischen Krieg gegen die Ukraine hatten auch in Deutschland Forderungen nach einem Embargo für Energielieferungen aus Russland laut werden lassen. Die Bundesregierung hatte den Beschluss zu einem EU-weiten Importstopp für russisches Öl zwar mitgetragen, die Forderungen nach einem Gas-Embargo aber mit Verweis auf die Versorgungssicherheit abgelehnt.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag wandte sich gegen einen sofortigen Gas-Boykott. Dessen Hauptgeschäftsführer Wansleben sagte im Deutschlandfunk, ein Gas-Embargo sei für viele Branchen wegen der Abhängigkeit von russischem Gas eine Katastrophe. Der Sozialverband Deutschland warnte vor den Folgen für ärmere Menschen etwa durch steigende Heizkosten.

Laut einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hätte der Wegfall von russischem Erdgas deutliche Schäden für die Wirtschaft zur Folge. Selbst wenn man die Hälfte der so entstehenden Lücke durch alternative Lieferanten schließen könne, würde das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um sechs Prozent fallen.

