Krieg in der Ukraine: Die Regierung in Kiew forderte wiederholt die Einrichtung einer Flugverbotszone, um russische Angriffe zu unterbinden (Archivbild). (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Was steckt hinter dem Begriff?

In einer Flugverbotszone, auch "No Fly Zone" genannt, dürften nicht zugelassene Flugzeuge den Luftraum nicht nutzen. Dieses Verbot müsste militärisch überwacht werden. Da im konkreten Fall die Ukraine nicht selbst dazu in der Lage ist, müssten Streitkräfte der Nato das übernehmen.

Wo wurde eine Flugverbotszone bereits eingesetzt?

Eine Flugverbotszone, die in erster Linie dem Schutz einer in Bedrängnis geratenen Partei in einem Krieg dient, wurde erstmals 1991 im Irak umgesetzt. Dem vorangegangen war eine UNO-Resolution, in der ein besserer Schutz für die kurdische Bevölkerung im Nordirak und für die Schiiten im Süden gefordert wurde. Damals überwachten Kampfflugzeuge der USA und Großbritanniens das Flugverbot, um Kurden und Schiiten vor Angriffen unter dem damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu schützen.

Im Oktober 1992 beschloss der UNO-Sicherheitsrat mit einer Resolution das Verbot militärischer Flüge über Bosnien-Herzegowina. Vor 10 Jahren billigte der Sicherheitsrat eine Flugverbotszone über Libyen. Einige Jahre später wurde wegen des syrischen Bürgerkriegs über eine solche Maßnahme diskutiert. Die damalige Bundeskanzlerin Merkel sprach sich 2016 für "eine Art Flugverbotszone" aus.

Warum weigert sich die Nato?

Die Nato argumentiert, eine Flugverbotszone könnte zu einem größeren Krieg mit Russland in Europa führen. Denn um das Verbot durchzusetzen, müssten Kampfflugzeuge der Nato über der Ukraine russische Flugzeuge abschießen, argumentiert Nato-Generalsekretär Stoltenberg.

Russlands Präsident Putin warnte andere Staaten nochmals eindringlich davor, sich an der Schaffung und Überwachung einer Flugverbotszone in der Ukraine zu beteiligen. Dies würde die russische Regierung als "Beteiligung am bewaffneten Konflikt" und Bedrohung für die landeseigenen Truppen bewerten.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.