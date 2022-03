Russlands Präsident Wladimir Putin will in Zukunft nur noch Rubel als Zahlungsmittel bei Gasgeschäften akzeptieren. (picture alliance / dpa / Russian Presidential Press and Information Office / TASS / Alexei Druzhinin)

Russlands Präsident Putin hat bei einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung einen Schritt mit möglicherweise weitreichenden Folgen angekündigt: Man werde bei Gaslieferungen ins Ausland zwar vertraglichen Verpflichtungen bei Menge und Preisen nachkommen. Putin kündigte jedoch an, dass "unfreundliche Staaten" in Zukunft ihre Rechnungen in Rubel begleichen müssten. Damit gemeint sind die USA, die Mitglieder der EU, Großbritannien, Japan, Kanada, Norwegen, Singapur, Südkorea, die Schweiz und die Ukraine.

Vertraglich ist in der Regel jedoch die Bezahlung in Euro oder US-Dollar vorgesehen. Innerhalb einer Woche sollen Regierung und Notenbank in Moskau die genaue Umsetzung klären, der Ölkonzern Gazprom soll die Verträge entsprechend ändern, erklärte Putin.

Was bedeutet das für Russlands Wirtschaft?

Der Rubel hat infolge des russischen Kriegs gegen die gesamte Ukraine massiv an Wert eingebüßt. Die russische Führung reagierte mit einigen Notmaßnahmen; so wurde die Abhebung von in Fremdwährung geführten Konten auf russischen Banken gedeckelt und höhere Beträge in Rubel ausgezahlt. Infolge der vom Westen verhängten Sanktionen kamen auch weniger Devisen in Euro oder Dollar ins Land, sodass zeitweilig sogar über einen bevorstehenden russischen Staatsbankrott gemutmaßt wurde.

Der Rubel gewann nach Putins Ankündigung etwas an Wert. Er stieg im Verhältnis zum Dollar zeitweise auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Die Entwertung des Rubels zu bremsen, könnte also auch schon ein Motiv für den Schritt sein. Der Chefvolkswirt der Direktbank ING-DiBa, Brzeski, sagte im Deutschlandfunk , Putin "braucht die Rubel-Zahlungen, um seinen Krieg zu finanzieren". Daher sei die Entscheidung ein "sehr geschickter Schachzug", da durch sie eine automatische Nachfrage nach Rubel generiert werde.

Vor welcher Entscheidung steht jetzt der Westen?

Westliche Gas-Kunden bräuchten nun also größere Rubel-Reserven, um anfallende Rechnungen zu zahlen. Doch bekommen können sie Rubel in diesen Mengen derzeit nur bei der russischen Zentralbank. Technisch würde sich der Weg des Geldes also nur leicht ändern: Euros und Dollars gingen dann nicht mehr direkt an Gazprom, sondern an die russische Zentralbank, die den Gegenwert in Rubel auszahlt, der wiederum an Gazprom ginge.

Diesen Umweg kann der Westen aber kaum gesichtswahrend mittragen: Die russische Zentralbank findet sich in den eigenen Sanktionslisten wieder. Die Öl- und Gas-Lieferanten hatte man vorerst nicht sanktioniert, da ein sofortiger Lieferstopp harte Folgen für westliche Volkswirtschaften hätte. "Dadurch zwingt uns Putin somit indirekt, unsere eigenen Sanktionen zu unterlaufen", schreibt der Ökonomie-Professor Jens Südekum bei Twitter . "Das kann der Westen auf keinen Fall mit sich machen lassen", sagte Südekum im Deutschlandfunk.

Wie reagiert die Politik?

Putins Ankündigung erreichte den Westen, kurz bevor man sich ohnehin zu neuen Beratungen treffen wollte: In den nächsten Tagen sollen Gipfeltreffen sowohl der NATO, der G7 und der EU-Staats- und Regierungschefs stattfinden.

Bislang scheiterte ein von einigen Staaten gefordertes Embargo auf russische Energielieferungen vor allem am Widerstand der Bundesregierung. Noch in der Generaldebatte wenige Stunden vor der Ankündigung verteidigte Bundeskanzler Scholz, dass die Energiegeschäfte mit Russland bislang weitergehen.

Wenn Russland in Zukunft nur noch eine Bezahlung in Rubel akzeptiere, sei dies ein "Bruch der Verträge", sagte Bundeswirtschaftsminister Habeck. Putins Ankündigung mache ihm keine Angst – für den laufenden Winter und das Frühjahr seien die deutschen Gasspeicher ausreichend gefüllt, für den nächsten Winter arbeite die Bundesregierung an Lieferverträgen mit anderen Ländern. Eine Reaktion auf Putins Forderung werde nun mit den anderen EU-Staaten abgestimmt. Österreich erklärte, seine Zahlungen, wie in seinen Verträgen vereinbart, weiterhin in Euro zu bezahlen.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte auf Twitter mit Blick auf Putins Rubel-Ankündigung, man solle ihm zuvorkommen und strategische Vorteile des Westens nutzen, "jetzt die Gaslieferungen zu stoppen, bevor uns ohnehin der Gashahn zugedreht wird".

Der Ökonom Südekum glaubt, Putins Schritt könne letztlich bewirken, dass Gaslieferungen eingestellt werden: "Das ist zumindest mit dem heutigen Tag wahrscheinlicher geworden."

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.