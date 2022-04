Fragen und Antworten

Elon Musk hat Twitter gekauft. (imago-images / Zuma / Adrien Fillon)

Musk hat angekündigt, Twitters "unglaubliches Potenzial" freisetzen zu wollen und den Dienst zu einer "globalen Plattform für Redefreiheit" machen zu wollen. Was das im Detail heißt, ist noch nicht bekannt.

Wohl weniger Moderation,

Fachleute erwarten, dass Musk unter anderem die Regeln für Inhaltsbeschränkungen und Moderation der Tweets lockern dürfte. In der Vergangenheit hatte Musk Twitter wiederholt vorgeworfen, die Meinungsfreiheit einzuschränken und dabei eine vermeintliche Zensur angeprangert. Dabei schlug er einen ähnlichen Tonfall an wie republikanische Politiker, die eine angebliche "Zensur" durch die Online-Plattformen aus dem liberal gesinnten Silicon Valley anprangern.

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren versucht, gegen die Verbreitung von Hassbotschaften und Falschinformationen vorzugehen - und war dabei auch nicht vor der Sperrung prominenter Personen wie dem Ex-US-Präsidenten Trump zurückgeschreckt. Auch Musk ist wegen verbaler Angriffe bereits abgemahnt worden.

Sorge vor Rückschlag in Sachen Hatespeech

Kritiker befürchten, mit gelockerten Moderationsregeln könne es wieder mehr verbale Angriffe und Desinformation auf der Plattform geben. Die einflussreiche Bürgerrechtsorganisation NAACP erklärte, Twitter dürfe nicht zur Petrischale für Hassreden oder Unwahrheiten werden, die die Demokratie untergrüben.

Die deutsche Amadeu-Antonio-Stiftung forderte ein konsequentes Vorgehen gegen Hassbotschaften in dem sozialen Netzwerk, etwa gegen rechtsextreme Hatespeech. Musk müsse die Transparenz und Zugänglichkeit der Meldewege verbessern und deutlich restriktiver gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgehen.

Musk hat auch neue Twitter-Funktionen angekündigt, etwa einen nutzerfreundlichen „Edit“-Button, mit dem Tweets im Nachhinein bearbeitet werden können. Zudem will er die Algorithmen des Kurzbotschaftendienstes öffentlich machen und gegen sogenannte Spam-Bots vorgehen. Manche Insider bezweifeln allerdings, dass alle Vorhaben umsetzbar sind.

Neues Geschäftsmodell, weg von der Börse

Lob für die Übernahme und Musks wirtschaftliche Pläne kam vom ehemaligem CEO und Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey. Twitter sei von der Wall Street und der Finanzierung durch Werbung vereinnahmt gewesen. Das Unternehmen jetzt von der Börse zu nehmen, sei der erste Schritt in die richtige Richtung. Auch Analysten zeigten sich optimistisch, dass Musk die wirtschaftliche Lage der Firma verbessern könne, etwa indem er Influencer zu der Plattform zurückhole.

Zum neu geplanten Geschäftsmodell zählen auch Überlegungen, eine werbefreie Bezahlversion des grundsätzlich kostenlosen Dienstes anzubieten.

Darum hat Twitter der Übernahme doch zugstimmt

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens dürfte Analysten zufolge auch den Ausschlag für die Zustimmung zur Übernahme gegeben haben. Umsätze und Nutzerzahlen hatten zuletzt zu wünschen übrig gelassen.

Noch in der vergangene Woche hatte der Twitter-Verwaltungsrat versucht, den Kauf zu verhindern und eine Regelung erlassen, die Großinvestoren eine Erhöhung ihres Anteils erschweren sollte. Twitter behielt sich aber auch vor, einem Deal zuzustimmen. Fachleute hatten erwartet, dass das Unternehmen dem Deal ab einem Angebot von 60 Dollar pro Aktie eine Übernahme absegnen könnte. Einige Aktionäre hatten Insidern zufolge noch versucht, einen höheren Kaufpreis auszuhandeln. Musk hatte dagegen wiederholt betont, bei seinem Angebot von 54,20 Dollar bleiben zu wollen. In der vergangenen Woche hatten offenbar noch weitere weiterer Bieter Interesse an der Vorherrschaft bei Twitter angekündigt. Seitdem Musk die Details seiner Finanzierungszusagen präsentiert hatte, habe es aber keine konkreten Angebote der Konkurrenz gegeben. Entsprechend sei der Verwaltungsrat offener für die Übernahme-Pläne geworden.

Entscheidung liegt bei Aktionären

Dem Angebot müssen müssen allerdings noch die Aktionäre zustimmen. Wenn sie grünes Licht geben, würde die Kontrolle über Twitter an Musk gehen.

Musk betonte, es gehe ihm nicht vorrangig darum, mit dem Kurznachrichtendienst Gewinne zu erzielen. Grund für die Übernahme sei die große Bedeutung einer vertrauenswürdigen, inklusiven öffentlichen Plattform für die Zukunft der Zivilisation.

Allerdings könnte die Plattform stärker als PR- und Marketinginstrument für Musks weitere Unternehmen wie Tesla und SpaceX genutzt werden, nicht zuletzt durch dessen eigenen Twitter-Account mit deutlich mehr als 84 Millionen Followern.

Woher nimmt Musk das Geld?

Nach einer Bewertung des Magazins Forbes ist Musk mit einem Vermögen von knapp 268 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt. Ein Großteil seines Geldes ist jedoch in Tesla-Aktien und in SpaceX, einem privaten Raumfahrtunternehmen, gebunden. Twitter erklärte, Musk werde 21 Milliarden Dollar an Eigenkapital beisteuern, für weitere 25,5 Milliarden Dollar an Fremdkapital und Krediten habe er bereits Zusagen.

Reaktionen aus der Politik

In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, dass Präsident Biden seit langem über die Macht von Social-Media-Plattformen besorgt sei. Ähnlich äußerten sich mehrere Vertreter der Demokraten: Man müsse mehr tun, um den Einfluss großer Technologiefirmen zu begrenzen. Viele republikanische Politiker begrüßten die Übernahme dagegen.

Trump kommt wohl nicht zurück zu Twitter

Dass der bei Twitter gesperrte ehemalige US-Präsident Trump erneut auf der Plattform aktiv wird, ist allerdings fraglich. Trump hatte erklärt, bei seiner eigenen neu gegründeten Plattform „Truth Social“ bleiben zu wollen.