Hintergrund

In Malmö stand in der Nacht ein Bus in Flammen, nachdem Unbekannte ein brennendes Objekt auf das Fahrzeug geworfen hatten. (Johan Nilsson/TT NEWS AGENCY/AP/)

Was geschehen ist

Der dänisch-schwedische rechtsextreme Politiker Rasmus Paludan verbrannte am Donnerstag einen Koran auf einem Platz in der Stadt Jönköping (Småland). Später am Tag hatte seine Partei Stram Kurs (Strammer Kurs) auch in den wenige Stunden entfernten Städten Linköping und Norrköping Demonstrationen angekündigt, die aber niemals stattfanden. Stattdessen gingen Menschen auf die Straße, die gegen Paludan und Stram Kurs demonstrierten – gewaltsam. Polizisten wurden verletzt, Autos in Brand gesetzt. Einzelne Demonstranten wurden festgenommen.

Am Samstag war ein ähnliches Bild im Stockholmer Stadtteil Rinkeby zu beobachten: Wieder verbrannte Paludan einen Koran, wieder kam es zu Ausschreitungen. Laut Polizei Stockholm wurden mehrere Polizeikräfte von Steinen getroffen, aber nicht ernsthaft verletzt. Die Demonstranten waren den Angaben zufolge hauptsächlich junge Männer. Allerdings seien auch zahlreiche Bewohner des Stadtteils mäßigend eingeschritten.

Auch in den Städten Örebro, Landskrona und Malmö kam es bei Protesten gegen Paludan zu Ausschreitungen. Die Gewalt setzte sich bis in die Nacht zum Ostermontag fort, besonders im Malmöer Stadtteil Rosengård.

Wie der schwedische Fernsehsender SVT berichtet, sind mehr als 40 Menschen festgenommen worden, 17 Polizisten wurden im Rahmen von Paludans "Wahltournee" verletzt.

Was ist Paludans Strategie?

Zu dieser Frage hat SVT Daniel Poohl, den Chefredakteur des Magazins Expo, befragt. Expo befasst sich vor allem mit Rechtsextremismus und Demokratiefragen.

Laut Poohl ist Stram Kurs eine rechtsextreme – ursprünglich dänische – Partei, die sich um Rasmus Paludan als Hauptperson bewegt. Er steuere die Partei in hohem Maße. Stram Kurs gibt es seit ungefähr fünf Jahren. Poohl erläutert: "Die Partei versucht, alle gesellschaftlichen Probleme auf den Islam und Muslime zu schieben. Ihre Politik beinhaltet quasi eine ethnische Säuberung von Muslimen in Dänemark." Nun versuche die Partei ähnliches in Schweden. Die Strategie der Rechtsextremen sei es, eine Umgebung herauszusuchen, in der man davon ausgehe, dass die Menschen wütend werden und sich provozieren lassen davon, dass die Partei den Islam und Muslime provoziere und verhöhne.

Poohl zufolge will Paludan "das Fass zum Überlaufen bringen" und dann darauf hinweisen, dass der Islam so funktioniere. Sich selbst will er zum Opfer stilisieren, dabei ist Paludan bereits selbst wegen Volksverhetzung verurteilt worden und wolle "am liebsten eine ganze Religion verbieten." Dem Expo-Chef zufolge werde Paludan aktuell genau die Aufmerksamkeit zuteil, die er suche.

Was passiert nun?

Laut Kriminologen wird zumindest die Verfolgung der Randalierer schwierig. Die meisten von ihnen seien maskiert gewesen, so der Kriminologe Jerzy Sarnecki im Schwedischen TV. Es sei aber nicht unmöglich, denn einige der Anführer seien polizeibekannt. Es handle sich bei ihnen "nicht um religiöse Extremisten, sondern Schwerkriminelle".

Was Paludan und seine Partei Stram Kurs betrifft: Bei den Wahlen zum dänischen Parlament 2019 holte er 1,8 Prozent – dem Rechtsextremen fehlten damit 0,2 Prozentpunkte zum Einzug ins Folketing. Nun will er nach eigenen Angaben im Herbst bei den Wahlen zum schwedischen Reichstag antreten.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.