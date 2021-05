Mit C-Dur verbindet Sophie Pacini vor allem die Farbe Weiß, eine Art Leinwand, die Basis oder die Summe vieler anderer Farben. Klar ist sie und strahlend, kraftvoll und doch transparent. Wie eine Festung steht C-Dur mitunter da, wie das Universum der Schöpfung nach sieben Tagen harter Arbeit. Aber auch Gefahr lauert in C-Dur, wie in Richards Wagners "Meistersinger"-Vorspiel und erst recht in Dmitri Schostakowitschs "Leningrader Sinfonie" über nationalsozialistische und kommunistische Brutalität. Im Gespräch und mit vielen Musikbeispielen am Flügel im Deutschlandfunk Kammermusiksaal zeigt die junge Pianistin Sophie Pacini an markanten Beispielen der Musikgeschichte vom Barock über die frühe Romantik bis zur minimal music der 1960er Jahre, welche Facetten C-Dur hat wie in Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge Nr.1, in Mozarts "Jupiter"-Sinfonie, Beethovens "Waldstein"-Sonate oder in Terry Rileys "In C".

Diese Sendung im Frühjahr ist der erste von vier Teilen, die sich im Sommer, Herbst und Winter mit den Tonarten Es-Dur, D-Moll und schließlich h-Moll beschäftigen werden.

