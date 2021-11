Die Irritationen werden nicht aufgelöst. Da gibt es zum einen den politischen Streit über die epidemische Lage. Angefeuert von Unionspolitikern die sich erkennbar schon in ihre neue Rolle in der Opposition einüben wollen - und die offenbar schon vergessen haben, dass Gesundheitsminister Jens Spahn der erste war, der genau das öffentlich gefordert hatte. Und das sogar mit der identischen Begründung, das die Pandemie gewiss noch nicht vorbei ist, aber dass die Gründe für allgemeine Ausgangsbeschränkungen und mögliche Lockdowns wohl entfallen sind.

(dpa/Monika Skolimowska)Wer sollte eine Booster-Dosis bekommen?

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt, Impfdurchbrüche mehren sich. Nach Beratungen haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern dafür ausgesprochen, dass alle Bürger eine Booster-Impfung bekommen sollten. Die STIKO empfiehlt das bislang noch nicht.

Nichts anderes planen die potenziellen Koalitionäre nach dem jetzigem Kenntnisstand. Denn zugleich sollen 3G- und wo immer nötig auch 2G-Regeln der neue Standard sein, um der sich erneut und schnell ausbreitenden Infektionswelle begegnen zu können. Das erscheint richtig und angemessen. Insofern gibt es keinen Grund, hier weiter nach einem gesellschaftlichen Notstand zu rufen, der weitergehende Einschränkungen rechtfertigen würde.

Ruf nach Impfpflicht kommt zu spät

Die Probleme mit denen wir zu kämpfen haben, sind ganz praktischer Natur. Tote in Alten und Pflegeheimen, die trotz zweifacher Impfung sterben, weil ungeimpfte Pfleger oder auch Besucher das Virus wieder eintragen. Und Intensivstationen, die bei fehlenden Pflegekräften wieder mit Covid-Patienten volllaufen. Da liegt der Ruf nach einer allgemeinen oder zumindest einer besonderen Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Pflegeheimen auf der Hand. Aber wäre das auch ein Gewinn? Der Ruf kommt zu spät. Wenn, dann hätte man gleich von Anfang an auf eine allgemeine Impfpflicht setzen müssen. Aber die war politisch nicht gewollt und jetzt wäre sie noch brisanter.

Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann viele Pflegerinnen und Pfleger den Beruf erst recht verlassen würden in diesen Zeiten, wo überall Pflegekräfte fehlen, ist nicht vor der Hand zu weisen. Deshalb wäre mit solch einem Schritt nichts gewonnen, im Gegenteil. Ohnehin ist eine Testpflicht für alle, also auch die Geimpften und Genesenen in diesen Bereichen, ungleich wirkungsvoller, zumal die wachsende Zahl der Impfdurchbrüche in allen Altersgruppen auch überrascht. Auch da erscheint es konsequent, die Booster-Impfungen jetzt allen als dritte Impfung anzubieten, auch wenn das jetzt für alle schneller kommt, als wir vor Kurzem noch erwartet hätten.

