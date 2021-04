Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal befragt heute Bundesfinanzminister Scholz. Es ist der vorläufige Höhepunkt bei der politischen Aufklärung des milliardenschweren mutmaßlichen Betrugsfalls rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Für die Union und Teile der Opposition steht bereits fest, dass der SPD-Kanzlerkandidat Verantwortung übernehmen muss.

Das Finanzministerium ist für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuständig, der schwere Fehler vorgeworfen werden. Die BaFin hatte den Wirecard-Konzern zweimal geprüft, aber keine Verstöße festgestellt. Das inzwischen insolvente Unternehmen hatte im vergangenen Jahr eingestanden, dass in der Bilanz aufgeführte 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar seien. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht von einem "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" aus - und zwar seit dem Jahr 2015. Mehrere frühere Vorstände von Wirecard sitzen in Untersuchungshaft oder sind auf der Flucht.

Michelbach (CSU): Finanzministerium hat Warnsignale jahrelang ignoriert

Der BaFin und damit auch dem Finanzministerium werden ein weitgehendes Versagen in dem Fall vorgeworfen. Der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Bundestag, Michelbach, sagte in Berlin: "Zweifelsfrei ist, dass BaFin, die Wirtschaftsprüfer von EY und das Bundesfinanzministerium Schützenhilfe geleistet haben." Alle Warnsignale seien über viele Jahre konsequent ignoriert und der Betrug so erst ermöglicht worden. Finanzminister Scholz trage eine große Verantwortung, erklärte der CSU-Politiker.



Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Paus, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, der Wirecard-Skandal sei nur möglich gewesen, weil man in der Bundesregierung und in den Behörden mit aller Kraft an das "Märchen von aufsteigenden Tech-Unternehmen" glauben wollte. Scholz und sein Ministerium hätten "bis zum Schluss die Augen verschlossen", so Paus. Der Obmann der Linken im Untersuchungsausschuss, De Masi, erklärte, die Regierung habe sich trotz offensichtlicher Ungereimtheiten weiter für den Zahlungsdienstleister stark gemacht. So habe auch Kanzlerin Merkel noch auf einer China-Reise für Wirecard geworben, als die Kritik am Unternehmen bereits unüberhörbar gewesen sei. Dieses Vorgehen bedürfe einer Erklärung, sagte De Masi.

Staatssekretär: Scholz wusste nichts vom Vorgehen der BaFin

Staatssekretär Kukies, einer der engsten Mitarbeiter von Finanzminister Scholz, betonte gestern im Bundestag, die kriminellen Handlungen in dem Unternehmen hätten alle getäuscht, es seien aber die richtigen Schlüsse gezogen worden. Weiterhin ergänzte der SPD-Politiker, das Finanzministerium habe nie zugunsten von Wirecard interveniert. Das umstrittene Leerverkaufsverbot im Februar 2019 habe die Aufsichtsbehörde BaFin ohne politischen Druck verhängt. Die BaFin hatte Aktionären zeitweise verbot, auf fallende Kurse von Wirecard zu wetten. Durch das sogenannte Leerverkaufsverbot entstand bei vielen Anlegern der Eindruck, bei dem Unternehmen sei trotz zahlreicher kritischer Medienberichte alles in Ordnung. Dadurch habe der mutmaßliche Betrug von Wirecard noch einige Zeit weitergehen können, kritisieren Union und Teile der Opposition.



Staatssektretär Kukies stellte sich im Ausschuss ausdrücklich vor seinen Minister: Scholz habe keine Kenntnis vom Vorgehen der Aufsichtsbehörde gehabt. Er habe an dem Wochenende, als das Leerverkaufsverbot entschieden wurde, "andere wichtige Themen und Termine gehabt". Kukies betonte, das Finanzministerium habe das damals scheinbar aufstrebende Tech-Unternehmen zu keinem Zeitpunkt mit Samthandschuhen angepackt. "Zahlreiche Aktenstücke belegen die kritische Grundhaltung im Finanzministerium", betonte auch SPD-Finanzpolitiker Zimmermann. Die Vorwürfe der anderen Parteien seien nicht mehr als eine "Luftnummer" und nur "lautes Gepolter".

Reform der BaFin geplant

Scholz, der als Kanzlerkandidat für die SPD in den kommenden Monaten in den Wahlkampf zieht, plant als Reaktion auf den Skandal Reformen bei der BaFin: "Wir haben festgestellt, dass viele Möglichkeiten gar nicht existieren, und das muss sich jetzt ändern." Künftig solle die BaFin Unternehmen selbst und auch gegen deren Willen kontrollieren und dabei auch Unterlagen beschlagnahmen dürfen. Dazu erhalte die BaFin mehr Personal, vor allem für die Bilanzkontrolle. Im Dezember verabschiedete das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium.



Außerdem mussten im Zuge des Wirecard-Skandals BaFin-Chef Hufeld und Vizepräsidentin Roegele ihre Posten räumen. Die Union und auch Teile der Opposition halten die Reaktion des Finanzministers aber nicht für ausreichend. Letztlich habe das Bundesfinanzministerium die Kardinalfehler im Wirecard-Skandal zu verantworten. Da dürfe es nicht bei Bauernopfern bleiben, kritisierten sie vor der Befragung.



Gestern hatte der Untersuchungsausschuss zudem Bundesjustizministerin Lambrecht befragt. Auch sie wies eine Mitschuld zurück. Morgen soll auch Bundeskanzlerin Merkel vor dem Ausschuss auftreten. Durch die Insolvenz des Konzerns verloren Tausende Anleger viel Geld, die Union geht von einem wirtschaftlichen Schaden von mehr als 22 Milliarden Euro aus.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.