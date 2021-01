Zum Schutz der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden am 20. Januar sind 15.000 Mitglieder der Nationalgarde mobilisiert worden. Außer in Washington sollen auch in den Hauptstädten der Bundesstaaten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden. Anlass sind Befürchtungen, dass es nach dem Sturm auf das Kapitol vor einer Woche erneut zu Ausschreitungen kommen könnte.

Der scheidende US-Präsident Trump lehnte es unterdessen ab, sich von seiner Rede vor der Erstürmung des Kapitols zu distanzieren. Jeder sei der Meinung gewesen, dass seine Wortwahl völlig angemessen gewesen sei, sagte Trump. Das von den Demokraten vorbereitete Amtsenthebungsverfahren bezeichnete er als Hexenjagd. Die Demokraten machen Trump dafür verantwortlich, dass seine Anhänger zum Kapitol marschierten und dort gewaltsam eindrangen.



Laut einem Bericht der "Washington Post" hatte das FBI zuvor Hinweise auf eine mögliche Eskalation. Mitarbeiter des Geheimdienstes hätten davor gewarnt, dass Extremisten sich untereinander abgesprochen hätten. Bislang hatte die FBI-Führung behauptet, es habe vorab keine Hinweise auf den Versuch einer Stürmung des Kapitols gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.