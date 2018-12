Mit einer Trauerfeier in Washington haben Staats- und Regierungschefs aus aller Welt Abschied vom früheren US-Präsidenten George H. W. Bush genommen.

An der Zeremonie nahmen neben dem amtierenden Präsidenten Trump auch die früheren Präsidenten Bush junior, Obama, Clinton und Carter teil. Deutschland wurde durch Bundeskanzlerin Merkel vertreten.



Bush war im Alter von 94 Jahren gestorben. Als 41. Präsident der Vereinigten Staaten regierte er von 1989 bis 1993 und leistete einen entscheidenden Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung. In Berlin wurden aus Anlass des Staatsakts in den USA die Fahnen auf Halbmast gesenkt.