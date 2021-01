Nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger von US-Präsident Trump hat die Justiz erste Anklagen erhoben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, insgesamt seien Verfahren gegen 15 Personen eingeleitet worden.

Unter den Beschuldigten befinde sich der Mann, der in das Büro der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, eingedrungen war. Im Fahrzeug eines anderen Verdächtigen seien elf Brandsätze gefunden worden. Die Ermittler kündigten weitere Anklagen für die kommenden Tage an.



Am Mittwoch waren mehrere hundert Menschen gewaltsam in das Kapitol eindrungen. Insgesamt kamen fünf Personen ums Leben. Zuletzt erlag ein Polizist seinen schweren Verletzungen. Die genauen Umstände der Todesfälle werden noch ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.