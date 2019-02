Bundesaußenminister Maas hat angesichts des angekündigten Abzugs der US-Soldaten aus Syrien vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz IS gewarnt.

Man habe noch keine Klarheit darüber, wie nach dem Abzug ein Vakuum vermieden werden, und ob der IS wieder Fuß fassen könne, sagte Maas vor seinem Abflug zu einer Anti-IS-Konferenz in Washington. Er erhoffe sich bei den Gesprächen mehr Informationen dazu. Die Gefahr, die vom sogenannten Islamischen Staat in Syrien sowie im Irak ausgehe, sei bei weitem nicht gebannt.



US-Außenminister Pompeo hat seine Amtskollegen aus der internationalen Anti-IS-Koalition für heute nach Washington eingeladen.