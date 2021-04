In Washington ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Angriff auf einen Wachmann des Kapitols.

Ein Autofahrer hatte den Mann und seinen Kollegen an der Einfahrt zu dem Gelände angefahren und danach mit einem Messer angegriffen. Der Polizist erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, sein Kollege wird weiterhin behandelt. Der Fahrer erlitt tödliche Schussverletzungen.



Die Ermittler in Washington teilten in einer ersten Einschätzung mit, dass der Vorfall wahrscheinlich keinen terroristischen Hintergrund habe.

