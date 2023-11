Nahostkrieg

Israelische Artilleriestellungen griffen Gaza-Stadt an. (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, Kirby, sagte, die Hamas und andere militant-islamistische Gruppen nutzten dafür unter anderem die Schifa-Klinik in Gaza-Stadt. Unter den Krankenhäusern gebe es auch Tunnel, um die militärische Verwendung geheimzuhalten und Geiseln zu verstecken. Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, man habe im Keller eines Kinderkrankenhauses Waffen und ein mögliches Geisel-Verlies gefunden. Wie es weiter hieß, hätten israelische Truppen inzwischen die Kontrolle über mehrere von der Terrororganisation Hamas beherrschte Regierungsgebäude in Gaza-Stadt übernommen. Dazu gehörten das Parlament und Gebäude der Polizei. Israels Verteidigungsminister Galant sagte, die Hamas habe im Norden des Gazastreifens die Kontrolle verloren. Der Krieg werde aber noch Monate dauern. Außenminister Cohen erneuerte die Kritik an UNO-Generalsekretär Guterres. Dieser verdiene es nicht, Chef der Vereinten Nationen zu sein, er habe keinerlei Friedensprozess in der Region vorangetrieben, sagte Cohen. Guterres hatte sich wiederholt für Feuerpausen eingesetzt und die Einhaltung des Völkerrechts im Gaza-Krieg angemahnt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.