US-Präsident Biden hat in einer Rede zur Lage der Nation dem Militär für den Afghanistan-Einsatz gedankt, der gestern offiziell beendet worden war. Die Truppen hatten den Flughafen der Hauptstadt Kabul verlassen, nachdem die Evakuierungsflüge abgeschlossen waren. Biden bezeichnete den Einsatz zur Rettung von Ortskräften und Schutzbedürftigen als "historisch".

Es würden noch mehr als 100 Ausreisewillige in Afghanistan ausharren, diese würden "auf anderen Wegen" aus dem Land geholt.



Die politische Verantwortung für das Ende des Militäreinsatzes nach 20 Jahren verortete Biden in seiner Rede bei seinem Amtsvorgänger Trump. Dessen Ankündigung, zum 1. Mai Afghanistan zu verlassen, sei nicht zu halten gewesen. Biden betonte, er habe keine andere Wahl gehabt, als den Einsatz zu verlängern. Dennoch sei er überzeugt, dass das Ende der US-Präsenz in Afghanistan richtig sei.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.