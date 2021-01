Joe Biden ist als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden.

Der 78-Jährige legte vor dem Kapitol in Washington seinen Amtseid ab. In seiner Antrittsrede betonte der Präsident, dies sei ein Tag der Hoffnung und ein Triumph der Demokratie. Biden rief zum Kampf gegen Hass und Rassismus auf. Die Bevölkerung müsse einen Neuanfang wagen und wieder Respekt füreinander aufbringen. Ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger. Zudem müsse die Wahrheit wieder in den Vordergrund gestellt werden. Es sei die Pflicht aller Amerikaner, Lügen entschieden entgegen zu treten. Biden betonte, er werde der Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur derer, die ihn gewählt hätten.



Zuvor war Kamala Harris als Vizepräsidentin vereidigt worden. Die Musikerin Lady Gaga sang die Nationalhymne. Neben den früheren Präsidenten Obama, Clinton und Bush war auch der frühere Vizepräsident Pence bei der Amtseinführung anwesend. Der ehemalige Präsident Trump blieb der Veranstaltung entgegen der Tradition fern. Er hinterließ Biden lediglich einen Zettel im Oval Office, über dessen Inhalt nichts mitgeteilt wurde. Trump und die ehemalige First Lady Melania flogen mit der Präsidentenmaschine "Air Force One" zu ihrem Anwesen im Bundesstaat Florida.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.