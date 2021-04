US-Präsident Biden stuft die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs im Osmanischen Reich als Völkermord ein. In Washington veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung Bidens. Darin heißt es, das amerikanische Volk ehre all jene Armenier, die damals umgekommen seien.

Biden hatte die Anerkennung der Massaker an den Armeniern als Völkermord in seinem Wahlkampf angekündigt und war dafür von der Türkei kritisiert worden.

Reaktionen aus Ankara und Eriwan

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte wenige Minuten nach Bidens Erklärung, sein Land weise die Einstufung vollständig zurück. Die Türkei habe sich von niemandem über ihre Geschichte belehren zu lassen.



Armeniens Präsident Sarkissjan bezeichnete die Äußerungen Bidens dagegen als wichtigen Schritt für die Sicherheit seines Landes. Sarkissjan hatte zuvor mit Regierungschef Paschinjan am heutigen Gedenktag am Mahnmal in der armenischen Hauptstadt Eriwan Blumen niedergelegt.



Die im April 1915 im Osmanischen Reich begonnene Verfolgung von Armeniern wird inzwischen in mehreren Ländern als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts betrachtet. Historiker sprechen von bis zu 1,5 Millionen Opfern.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.