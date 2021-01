Der Chef der für das US-Kapitol zuständigen Polizeieinheit, Sund, hat wegen der gestrigen Gewalt seinen Rücktritt angekündigt.

Sund erklärte in der US-Hauptstadt, er werde sein Amt am 16. Januar niederlegen. Sein Rücktritt war zuvor von zahlreichen US-Politikern gefordert worden, die ihm vorwarfen, das Kapitol zu schlecht gegen die Anhänger von Präsident Trump gesichert zu haben.



Die Polizei zog am Abend eine erste Bilanz der Gewalt. Mindestens 68 Menschen wurden demnach festgenommen. 56 Polizisten wurden verletzt, zwei davon werden im Krankenhaus behandelt. Es wurden zwei Rohrbomben und sechs Schusswaffen sichergestellt worden. Die Sprengsätze waren während der Krawalle unter anderem am Hauptquartier der Republikaner entdeckt worden. Sie hätten nach Angaben der Polizei großen Schaden anrichten können. Das FBI ermittelt.



Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden im Zusammenhang mit den Vorfällen binnen 36 Stunden 55 Strafanzeigen gestellt, in den meisten Fällen wegen unerlaubten Betretens bestimmter Bereiche. In einigen Fällen gehe es aber auch um Körperverletzung oder unerlaubten Waffenbesitz. Der geschäftsführende Justizminister Rosen kündigte eine strikte Strafverfolgung der Randalierer an.



Wegen des Eindringens der randalierenden Trump-Anhänger hatte die gemeinsame Sitzung von Abgeordnetenhaus und Senat zur Bestätigung Bidens als künftigen Präsidenten unterbrochen werden müssen. Eine Frau wurde bei den Ausschreitungen von der Polizei erschossen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.