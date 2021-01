Der Chef der für das US-Kapitol zuständigen Polizeieinheit, Sund, hat wegen der gestrigen Gewalt seinen Rücktritt angekündigt.

Sund erklärte in Washington, er werde sein Amt am 16. Januar niederlegen. Sein Rücktritt war zuvor von zahlreichen US-Politikern gefordert worden, die ihm vorwarfen, das Kapitol zu schlecht gegen die Anhänger von Präsident Trump gesichert zu haben. Gestern hatte Sund das Vorgehen seiner Beamten noch verteidigt.



Bei den Auschreitungen waren mehr als 50 Polizisten verletzt worden. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass ein Beamter seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Im Kapitol war gestern eine Frau unter den Eindringlingen von einem Polizisten erschossen worden. Der Beamte ist suspendiert, der Vorfall wird untersucht.



Wie die Polizei am Abend bekanntgab, wurden mindestens 68 Randalierer festgenommen. Es wurden zwei Rohrbomben und sechs Schusswaffen sichergestellt. Die Sprengsätze hätten nach Angaben der Polizei großen Schaden anrichten können. Das FBI ermittelt. Der geschäftsführende Justizminister Rosen kündigte eine strikte Strafverfolgung der Randalierer an.

