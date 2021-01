In den USA setzen sich Politiker der Demokratischen Partei und Kirchenvertreter für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden Präsidenten Trump ein. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte, der Präsident stelle eine Gefahr dar, die größer nicht sein könne. Sollte Trump nicht umgehend zurücktreten, werde das Parlament handeln.

Sie habe auch mit der Militärführung darüber gesprochen, wie man verhindern könne, dass ein "instabiler" Präsident einen Krieg beginne oder auf die Atomwaffencodes zugreife. Einzelne republikanische Politiker schlossen sich den Forderungen an.



Führende Kirchenvertreter in den USA plädierten ebenfalls für ein Amtsenthebungsverfahren, wenn Trump nicht selbst zurücktrete. Der Präsident habe mit Worten und Taten die Sicherheit der USA und der staatlichen Institutionen gefährdet, heißt es in einem offenen Brief mehrerer christlicher Dachverbände.



Nach den Unruhen im Kapitol hat die Justiz erste Verfahren eingeleitet. Gegen 15 Personen wurde Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Im Fahrzeug eines der Beschuldigten seien Brandsätze gefunden worden. Ein weiterer habe das Parlamentsgebäude mit einer geladenen Waffe betreten.



Der persönliche Twitter-Kanal Trumps wurde inzwischen dauerhaft gesperrt (mehr zur Reaktion und Rolle der Social-Media-Plattformen lesen Sie hier). Auf Facebook und Instagram soll er nach Angaben der Betreiber mindestens bis zum Ende seiner Amtszeit blockiert werden.



Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.