In den Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren haben sich die Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus zu Wort gemeldet.

In einem Schreiben der Demokraten Engel, Schiff und Cummings an die Kongressabgeordneten werden schwere Vorwürfe gegen Präsident Trump von den Republikanern erhoben. Dieser und seine Berater führten eine Kampagne mit Falschinformationen, um es normal erscheinen zu lassen, dass man ausländische Kräfte zur Beeinflussung von US-Wahlen anwerbe.



Die Demokraten werfen Trump vor, sein Amt für persönliche Zwecke zu missbrauchen. Sie streben deshalb ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten an. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, erklärte, Trump wolle erneut mit Hilfe einer ausländischen Regierung die Wahl gewinnen.



Zuletzt hatte Trump China offen zu Ermittlungen gegen seinen politischen Herausforderer Biden und dessen Sohn ermuntert. Der amerikanische Präsident verdächtigt sie, in der Volksrepublik - wie auch in der Ukraine - in Korruptionsvorgänge verwickelt gewesen zu sein. Belege führte er nicht an.