Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sehen weiterhin erhebliche Risiken durch die Corona-Krise.

In der Abschlusserklärung des Finanzministertreffens der G20 in Washington heißt es, vor allem Mutationen des Virus und das unterschiedliche Impftempo zwischen reichen und armen Ländern stellten eine Gefahr dar. Hilfen für Unternehmen und Haushalte dürften daher nicht zu früh zurückgenommen werden. Zudem billigten die G20-Finanzminister die Details der geplanten globalen Steuerreform. Im Juli hatten sie bereits grünes Licht für das Grundgerüst gegeben. Vorgesehen ist eine Mindeststeuer für multinationale Konzerne in Höhe von 15 Prozent.

