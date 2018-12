Aus der Regierungsmannschaft von US-Präsident Trump scheidet ein weiteres Mitglied aus.

Innenminister Zinke werde zum Jahresende gehen, gab Trump per Twitter bekannt. Der Präsident kündigte an, kommende Woche einen Nachfolger zu benennen. Zinke stand schon seit längerem wegen des Vorwurfs der Verschwendung in der Kritik. Er begründete seinen Abgang mit der Belastung durch §falsche Anschuldigungen" gegen ihn.