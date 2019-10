Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, hat die in Deutschland geplanten Investitionen in den Klimaschutz begrüßt.

Auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington sagte sie, es sei sehr positiv, wenn man in dieser Weise fiskalische Spielräume nutze, um die Wirtschaft zu stimulieren. Das Klimaschutzprogramm sei ein bedeutsamer Anstoß für Investitionen. Zugleich prüfe die Bundesregierung bereits, ob man noch mehr tun könne.



Bundesfinanzminister Scholz hatte auf der Tagung in Aussicht gestellt, die Konjunktur gegebenenfalls stärker zu stützen. Dazu biete der Haushalt ausreichend Spielraum. Zugleich verteidigte der SPD-Politiker die Politik der schwarzen Null, also den Verzicht auf neue Schulden.