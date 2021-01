Der Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentschaftswahl in den USA soll heute von beiden Kammern des Kongresses endgültig bestätigt werden.

Die Abstimmung in einer gemeinsamen Sitzung beginnt am Abend unserer Zeit und gilt als Formalie. Allerdings wollen mehrere Abgeordnete und Senatoren der Republikaner Einspruch gegen das Wahlergebnis einlegen, was die Bestätigung verzögern dürfte.



Unterstützer des scheidenden Präsidenten Trump kündigten in Washington Proteste gegen die bevorstehende Bestätigung Bidens an. Trump schrieb auf Twitter, er werde bei der Kundgebung eine Rede halten. Er weigert sich weiterhin, den Sieg Bidens anzuerkennen, obwohl alle Wahlbehörden und viele Gerichte das Ergebnis bestätigt haben.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.