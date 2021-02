Der US-Senat hat die langjährige Diplomatin Linda Thomas-Greenfield als Botschafterin bei den Vereinten Nationen bestätigt.

Thomas-Greenfield erhielt am Dienstag 78 Stimmen, es gab 20 Gegenstimmen. Viele Republikaner lehnten sie ab, weil sie ihr vorwarfen, zu schwach gegenüber China zu sein. Die Diplomatin wies die Bedenken zurück. Bei ihrer Anhörung zur Bestätigung bezeichnete sie China als einen strategischen Widersacher der Vereinigten Staaten. Neuer Landwirtschaftsminister der USA ist Tom Vilsack. Führ ihn stimmten 92 der hundert Senatoren. Vilsack hatte den Posten bereits unter dem früheren Präsidenten Obama inne. Als Minister will er klimafreundliche Agrarunternehmen zum Beispiel bei der Erzeugung von Biokraftstoffen unterstützen. Zudem strebt Vilsack eine enge Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde EPA an.

