Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in den deutschen Hochwassergebieten Unterstützung zugesichert.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Biden in Washington sagte sie am späten Abend, in dieser schwierigen und schrecklichen Stunde wolle man die Betroffenen nicht allein lassen. Die Bundesregierung werde beim Wiederaufbau helfen. Biden sprach den Deutschen sein Beileid angesichts der vielen Todesopfer aus.



Der Präsident betonte nach dem Treffen mit Merkel auch den Zusammenhalt der USA und der Bundesrepublik gegenüber Russland. Biden sagte, gemeinsam werde man die östlichen NATO-Partner gegen russische Agression unterstützen. So sei er sich mit Merkel einig, dass Russland nicht die Energie als Waffe benutzen dürfe, um seine Nachbarstaaten zu bedrohen. In diesem Zusammenhang betonte er noch einmal die amerikanischen Vorbehalte gegen den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Merkel gab den Beschluss einer amerikanisch-deutschen Klimapartnerschaft bekannt. Dabei gehe es um den Ausbau zukunftsträchtiger Technologien etwa beim Wasserstoff oder bei den erneuerbaren Energien, sagte sie.



Zum Auftakt ihres Besuchs in den USA war die Bundeskanzlerin mit Vizepräsidentin Harris zusammengekommen. Beide Politikerinnen hoben die Bedeutung gemeinsamer Werte hervor.



Merkel erhielt während ihres Aufenthalts die Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore im Bundesstaat Maryland.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.