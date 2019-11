Baseball-Profi Sean Doolittle von den Washington Nationals hat nach dem Triumph in der Major League Baseball als bisher einziger Spieler seines Teams eine Einladung ins Weiße Haus abgelehnt.

Doolittle sagte der "Washington Post", er könne einfach nicht mit Präsident Trump feiern. Es gebe viele Dinge, bei denen er mit ihm nicht übereinstimme, aber letztlich habe seine Entscheidung mehr mit der entzweienden Rhetorik und der durch ihn verstärkten Spaltung der Gesellschaft zu tun. Doolittle erklärte weiter, er selbst und seine Frau stünden dagegen für Inklusion und Akzeptanz. Seine Partnerin habe zwei Mütter, die in der LGBT-Gemeinschaft sehr engagiert seien.



Der 33-jährige Baseball-Profi bezog sich auch darauf, dass Trump im Wahlkampf die Behinderung eines "New-York-Times"-Journalisten nachgeäfft hatte. Doolittle habe einen Schwager, der Autist sei. Diesem hätte er nicht erklären können, warum er mit jemandem wie Trump Zeit verbringe.



Wie die "Washington Post" weiter schreibt, gibt es mehrere Spieler, die noch überlegen, dem Termin mit dem US-Präsidenten am Montag ebenfalls fernzubleiben. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder, über verschiedene Sportarten hinweg, Ankündigungen von Sportprofis, nicht zu einer Titelfeier zu Trump ins Weiße Haus zu kommen. Die Basketballer der Golden State Warriors und die Footballer der Philadelphia Eagles lud der Präsident daraufhin wieder aus.