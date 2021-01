Die USA unter ihrem neuen Präsidenten Biden wollen den Kampf der Weltgesundheitsorganisation gegen die Corona-Pandemie unterstützen.

Das gab Bidens Berater Fauci bei einem virtuellen Treffen des WHO-Exekutivausschusses bekannt. So würden sich die USA an den Bemühungen beteiligen, Impfstoffe und Diagnosemittel an Notleidende in reichen und armen Ländern zu liefern. Auch volle finanzielle Unterstützung und Personal wolle man der WHO wieder bereitstellen, versprach Fauci. WHO-Chef Tedros begrüßte die Kehrtwende der USA. Dies sei ein guter Tag für die WHO und für die globale Gesundheit, sagte er.



Präsident Biden hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen den von seinem Vorgänger Trump geplanten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig gemacht. Außerdem leitete Biden den Wiedereintritt in das Klimaabkommen von Paris und einen Kurswechsel in der Migrationspolitik ein.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.