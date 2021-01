Zwei Monate nach den US-Wahlen hat sich der neue Kongress in Washington konstituiert.

Er besteht aus dem von den Demokraten dominierten Repräsentantenhaus sowie dem Senat. Zum Auftakt wurden die Mitglieder beider Kammern vereidigt. Anschließend wurde die 80-jährige Demokratin Pelosi erneut zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt. Wie die Mehrheitsverhältnisse im bislang von den Republikanern beherrschten Senat sein werden, ist noch offen. Im Bundesstaat Georgia wird am Mittwoch in zwei Stichwahlen über die endgültige Zusammensetzung entschieden.



Nach einem Bericht der "Washington Post" hat der scheidende Präsident Trump auf eine nachträgliche Änderung des Ergebnisses in Georgia gedrungen. In einem Telefonat habe er den für die Durchführung der Wahl verantwortlichen Staatssekretär, Raffensperger, kürzlich aufgefordert, genügend Stimmen für ihn zu finden und das Ergebnis nachzuberechnen.

