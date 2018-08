In Washington nehmen heute hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft Abschied vom verstorbenen Senator McCain.

Bei einem Gottesdienst in der Nationalen Kathedrale sollen die früheren Präsidenten Obama und Bush sprechen. Das hatte der Verstorbene sich gewünscht. Amtsinhaber Trump nimmt an der Trauerfeier für seinen innerparteilichen Widersacher nicht teil. Auch das war laut Medienberichten ein Wunsch McCains. Der Senator war am vergangenen Wochenende im Alter von 81 Jahren gestorben. Gestern wurde er im Kapitol aufgebahrt - eine Ehre, die bislang nur 30 Amerikanern vor ihm zuteil wurde.