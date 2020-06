Der Platz vor dem Weißen Haus in Washington heißt seit heute offiziell "Black Lives Matter"-Platz.

Bürgermeisterin Muriel Bowser verkündete die Namensgebung am Freitag auf Twitter. Die Kreuzung hatte bisher keinen Namen. Auch auf der Straße, die dorthin führt, steht nun in großen gelben Lettern "Black Lives Matter". Bowsers Stabschef John Falcicchio schrieb auf Twitter, es habe diese Woche einen Disput darüber gegeben, wessen Straße das sei. Die Bürgermeisterin habe "in aller Deutlichkeit" klarstellen wollen, dass die Straße der Stadt gehöre. Ihr sei es außerdem darum gegangen, "die Demonstranten zu ehren, die am Montagabend friedlich protestierten".



Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Umgebung am Montagabend gewaltsam von Demonstranten räumen lassen, die nach dem Tod des Schwarzen George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert hatten. Anschließend hatte Trump vor einer Kirche an der Kreuzung mit einer Bibel in der Hand für die Kameras posiert.



Gestern hatte die Bürgermeisterin der Hauptstadt, den US-Präsidenten aufgefordert, alle in den letzten Tagen entsendeten Militärs und Bundesagenten in Zivil aus Washington abzuziehen. Diese würden die Proteste unnötig anheizen. Gleichzeitig erklärte Bowser in einem Brief an Trump den Ausnahmezustand in der Hauptstadt für beendet.