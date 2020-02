US-Präsident Trump verdient an seinen Personenschützern offensichtlich bares Geld.

Wie die "Washington Post" berichtet, müssen Trumps Bewacher hohe Beträge bezahlen, wenn sie ihn zu einem seiner Luxusgüter begleiten. Bis zu 650 Dollar pro Nacht seien in der Vergangenheit in Rechnung gestellt worden, die letztlich von den amerikanischen Steuerzahlern aufgebracht werden müssten. Die Zeitung beruft sich auf Unterlagen der US-Bundesstaaten und auf Personen, die entsprechende Rechnungen einsehen konnten. Dadurch zeige sich, dass Trump eine "beispiellose - und weitgehend verborgene - Geschäftsbeziehung mit seiner eigenen Regierung" unterhalte.



Obwohl Trumps Firmen behaupteten, sie würden in solchen Fällen nur einen Minimalbetrag in Rechung stellen, sprächen die vorliegenden Dokumente eine andere Sprache, schreibt die "Washington Post" weiter. Neben der 650-Dollar-Rechnung für eine Nacht im "Mar-a-Lago Club" zahlte demnach der Secret Service 17.000 Dollar in einem Monat für eine Unterkunft auf dem "Trump National Golf Club Bedminster".



Insgesamt liegen der Zeitung Rechnungen über mehr als 470.000 Dollar vor. Der tatsächliche Betrag dürfte aber deutlich darüber liegen, weil der "Post" nur ein Teil zugänglich war. Fragen der Zeitung zu den Zahlungen ließ das Weiße Haus unbeantwortet. Trumps Sohn Eric, Vizepräsident der Trump Organization, weist zurück, dass unnötige Kosten für den US-Steuerzahler entstünden. Die Regierung spare sogar Geld durch die Besuche in den Luxus-Herbergen: "Wenn sie in ein beliebiges Hotel gingen, würde das 500 Dollar pro Nacht nehmen, während wir vielleicht 50 nehmen."



Die "Washington Post" hat ausgerechnet, dass der amtierende Präsident seit seinem Amtsantritt jeden dritten Tag in einem seiner privaten Clubs oder Hotels verbrachte.