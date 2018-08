US-Präsident Trump hat die Frequenz seiner ganz oder teilweise unwahren öffentlichen Behauptungen weiter gesteigert.

Nach Angaben der "Washington Post", die seit Trumps Amtsantritt ein Datenprojekt betreibt, waren es in den vergangenen beiden Monaten im Schnitt 16 Unwahrheiten pro Tag. Zu Anfang der Präsidentschaft lag die Rate bei 4,9.



Bisheriger Höhepunkt war der 5. Juli, an dem Trump 79 Aussagen machte, die nachweislich entweder falsch oder irreführend waren. Viele der unwahren Behauptungen des Präsidenten betreffen angebliche wirtschaftliche Erfolge in den USA seit seiner Amtsübernahme. Andere häufige Themen sind der Welthandel, die Verteidigungsausgaben in der NATO, die Zuwanderungsfrage und die Rolle Russlands im Präsidentschaftswahlkampf 2016.