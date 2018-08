US-Präsident Trump hat nach einem Medienbericht eine offizielle Würdigung des verstorbenen Senators McCain verhindert.

Wie die "Washington Post" berichtet, hatte der Stab des Weißen Hauses bereits eine Stellungnahme vorbereitet, in der McCain für seine Verdienste als Held bezeichnet wird. Der Zeitung zufolge entgegnete Trump, dass er lieber einen Tweet absetzen wolle. In der Kurzbotschaft spricht er der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus, verzichtet aber auf jedwede Würdigung von McCains Leistungen.



Der langjährige Senator und Politiker der Republikaner war im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Er galt als scharfer Kritiker des Präsidenten.