US-Präsident Trump plant laut Medienberichten die Entlassung von Heimatschutzministerin Nielsen.

Wie die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, soll der Schritt in den nächsten Wochen erfolgen. Trump habe bereits einen Besuch mit Nielsen bei den US-Truppen an der Grenze zu Mexiko abgesagt. Der US-Präsident suche bereits einen neuen Heimatschutzminister, damit dieser Trumps Vorstellungen durchsetze, hieß es in Washington. Am Wochenende hatte

der amerikanische Präsident einen Erlass unterzeichnet, wonach Flüchtlinge künftig nur noch Asyl beantragen können, wenn sie an einem offiziellen Übergang die Grenze zu den Vereinigten Staaten überquert haben. Menschenrechtsorganisationen reichten Klage gegen die Entscheidung ein. Die Einschränkung des Asylrechts verstoße gegen US-Gesetze.



Erst vor wenigen Tagen hatte Trump Justizminister Sessions entlassen.