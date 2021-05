Unter der früheren US-Regierung Trump sind nach Informationen der "Washington Post" heimlich die Telefone von vier Journalisten überwacht worden.

Es handelt sich um Reporter, die unter anderem über die Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf berichtet hatten. In der Zeit von April bis Juni 2017 wurden sowohl ihre dienstlichen als auch ihre privaten Telefon- und Molbilfunkdaten gespeichert. Die betroffenen Redakteure verlangten vom US-Justizministerium eine sofortige Aufklärung über die Gründe für das Eindringen in ihre Arbeit. Sie verwiesen auf den Schutz von Journalisten durch den ersten Zusatz zur US-Verfassung, der die Pressefreiheit garantiert.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.