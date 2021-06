Der russische Botschafter in Washington, Antonow, kehrt zu seinem Amtssitz zurück.

Wie russische Medien berichten, flog der Diplomat vier Tage nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin zurück in die USA. Der Nachrichtenagentur Ria Nowosti sagte er, auf der Grundlage der Gespräche zwischen den beiden Präsidenten bereite er sich auf eine konstruktive Arbeit vor. Die Zusammenarbeit mit den US-Kollegen solle auf Augenhöhe und pragmatisch verlaufen. Biden und Putin hatten bei ihrem Gipfeltreffen in Genf vereinbart, dass die jeweiligen Botschafter wieder an ihren Dienstorten tätig werden sollten. Auch der amerikanische Botschafter kündigte seine Rückkehr nach Moskau an.

