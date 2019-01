In den USA zeichnet sich kein Ende des Streits um den Etat und damit auch kein Ende der Haushaltssperre ab.

Am Abend blieb ein weiteres Spitzentreffen von Demokraten und Republikanern mit Präsident Trump ohne Ergebnis. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Schumer, sagte nach dem Gespräch im Weißen Haus, Trump habe mit einer Haushaltssperre in nie dagewesener Länge gedroht. Der Präsident habe gesagt, er würde die Regierung über eine sehr lange Zeit geschlossen halten, Monate oder sogar Jahre.



Bei dem Streit geht um Trumps Forderung nach fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten, die im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit der Abgeordneten stellen, lehnen das kategorisch ab. Der sogenannte "Shutdown" geht nun in die dritte Woche. Hunderttausende Regierungsbedienstete sind im Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.