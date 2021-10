In der US-Hauptstadt Washington haben mehrere tausend Frauen für ein Recht auf Abtreibung demonstriert. Sie zogen durch die Stadt zum Obersten Gerichtshof, der sich am Montag mit dem Thema befassen wird. Demonstrationen waren auch in allen anderen Bundesstaaten der USA geplant. Ein Zusammenschluss von knapp 200 Organisationen hatte zu den Kundgebungen aufgerufen.

Zuletzt hatte der Bundesstaat Texas ein weitreichendes Abtreibungsverbot verhängt. Es verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Herzschlag des Kindes feststellbar ist. Das neue Gesetz sieht keine Ausnahmen vor, wie zum Beispiel nach einer Vergewaltigung.



Der Oberste Gerichtshof der USA hatte einen Eilantrag gegen das Abtreibungsverbot aus formalen Gründen abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.