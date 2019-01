US-Präsident Trump hat der neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi, eine Zusammenarbeit angeboten.

Er nannte als Beispiel unter anderem Infrastruktur-Projekte und gratulierte der Politikerin von den oppositionellen Demokraten zu ihrer Wahl. Pelosi hatte den Republikanern in ihrer Antrittsrede ebenfalls eine Zusammenarbeit angeboten und alle Abgeordneten aufgefordert, sich gegenseitig zu respektieren, auch wenn man verschiedener Meinung sei.



Derweil zeichnet sich im Konflikt um die seit rund zwei Wochen geltende Haushaltssperre keine Lösung ab. Am frühen Morgen stimmte das Repräsentantenhaus mit der neuen Mehrheit der Demokraten für einen Budgetentwurf. Im republikanisch dominierten Senat ist für die Vorlage indes keine Mehrheit absehbar, da sie die von Präsident Trump geforderten fünf Milliarden Dollar zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht enthält. Das Weiße Haus hatte bereits ein Veto angekündigt.