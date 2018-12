Im Streit um den amerikanischen Bundesetat geht US-Präsident Trump auf die oppositionellen Demokraten zu.

Trumps Sprecherin Sanders sagte in Washington, man sei bereit, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um eine Schließung der Bundesbehörden zu verhindern. Es gebe andere Möglichkeiten, an die benötigten fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu kommen. Bislang hatte Trump in dem Etatstreit darauf beharrt, dass der Kongress die Gelder für die Mauer bereitstellt. Die Demokraten wollen aber lediglich maximal 1,6 Milliarden Dollar für andere grenzsichernde Maßnahmen genehmigen. Sie haben im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Sollte es keine Einigung geben, müssten am Freitag um Mitternacht zahlreiche Bundesbehörden wegen mangelnder Finanzierung schließen - das wäre ein sogenannter "Shutdown".