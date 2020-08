In Washington wird für den frühen Morgen unserer Zeit die Abschlussrede von US-Präsident Trump zum Parteitag der Republikaner erwartet. Mit der Rede nimmt Trump auch formal die Kandidatur der Partei für die Präsidentenwahl im November an.

Trump hat für seinen Auftritt den Garten des Weißen Hauses gewählt. Kritiker werfen ihm deshalb einen parteipolitischen Missbrauch seines Amtssitzes vor. Das Nachrichtenportal "Politico" veröffentlichte Auszüge aus dem Redemanuskript Trumps. Dessen Wahlkampfmanager bestätigte die Echtheit der Dokumente.

Scharfe Worte gegen Biden erwartet

In dem Manuskript heißt es "Politico" zufolge: "Niemals zuvor haben die Wähler eine deutlichere Wahl zwischen zwei Parteien, zwei Visionen, zwei Philosophien oder zwei Programmen gehabt." Trump bezeichnet in dem Textentwurf das Programm seines demokratischen Herausforderers Biden als "die extremste Zusammenstellung von Vorschlägen, die je von einem Kandidaten einer großen Partei vorgelegt wurde."

Laute Musik als Gegenprogramm

Vor dem Weißen Haus planen politische Aktivistinnen und Aktivisten ein Funkmusik-Konzert. Die sogenannte "Go-Go-Musik" der Band TOB hatte sich im vergangenen Jahr zu einer Art Hymne von Kundgebungen entwickelt, die sich gegen die fortschreitende Gentrifizierung in der US-Hauptstadt richteten. Inzwischen wird sie auch bei Protesten gegen rassistische Gewalt gespielt. Die Veranstalter erhoffen sich, die Rede Trumps im Garten des Weißen Hauses zu übertönen.

Demonstration "Nehmt Euer Knie aus unseren Nacken"

Ebenfalls in Washington wollen sich mehrere Zehntausend Demonstrierende zu einem Protestmarsch gegen Rassismus und Polizeigewalt versammeln. Die Veranstalter wählten als Ort das Lincon Memorial in der US-Hauptstadt aus. Genau vor 57 Jahren hielt der Bürgerrechtler Martin Luther King dort seine bekannte Rede "I have a dream". An der Demonstration nimmt auch ein Sohn Kings teil.