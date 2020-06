US-Präsident Trump hat den Rückzug der Nationalgarde aus Washington angeordnet. Die Reservisten würden nach Hause gehen, könnten aber schnell wieder aktiviert werden, schrieb Trump auf Twitter. Als Grund führte er an, dass in der Hauptstadt alles unter Kontrolle sei.

Zuvor war es bei erneuten Demonstrationen vor dem Weißen Haus und andernorts in Washington friedlich geblieben. Erst kürzlich hatte Bürgermeisterin Bowser Trump in einem offenen Brief dazu aufgefordert, alle Soldaten und Sicherheitskräfte der Bundesregierung aus der Hauptstadt abzuziehen. In New York hob Bürgermeister de Blasio derweil die nächtliche Ausgangssperre einen Tag früher als geplant auf.



Auslöser der landesweiten Protestwelle war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes am 25. Mai in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Zu Beginn war es dabei auch zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Daraufhin wurde in mehreren Bundesstaaten die Nationalgarde eingesetzt.