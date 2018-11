US-Präsident Trump hat nach den Flächenbränden in Kalifornien für das Wochenende eine Reise in den Bundesstaat an der Westküste angekündigt.

Genaue Details würden noch ausgearbeitet, teilte das Weiße Haus mit. Trump werde mit Menschen zusammenkommen, die durch das Feuer Angehörige oder Häuser verloren hätten,



Besonders schwer betroffen von dem Brand im Norden Kaliforniens war die Stadt Paradise. Sie wurde in Schutt und Asche gelegt. Dort und im Umland kamen 56 Menschen ums Leben. Mittlerweile haben die Winde nachgelassen, was die Brandbekämpfung erleichtert.