Einen Tag nach den Ausschreitungen im und um das Kapitol in Washington hat sich der scheidende US-Präsident Trump von der Gewalt distanziert. Trump erklärte in einem per Twitter veröffentlichten Video, er sei empört über den abscheulichen Angriff.

Er habe die Nationalgarde und die Armee beauftragt, das Kapitol zu sichern, fügte der Präsident hinzu. Amerika sei eine Nation von Recht und Gesetz. Zu den Randalierern meinte Trump, diese repräsentierten nicht das Land. Wer gegen das Gesetz verstoßen habe, werde dafür bezahlen. Gestern hatte Trump zu seinen randalierenden Anhängern noch gesagt, er liebe sie und sie seien besonders.



Seinen Vorwurf der Wahlfälschung wiederholte der Präsident diesmal nicht. Er betonte in seiner Rede, es sei nun die Zeit für Heilung und Versöhnung. Das Land brauche jetzt all seine Kraft zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Er bekräftigte, eine reibungslose Machtübergabe an den gewählten Präsidenten Biden sicherzustellen. Trump fügte hinzu, die Präsidentschaft sei für ihn die größte Ehre seines Lebens gewesen. Zu seinen Anhängern sagte er wörtlich: "Unsere unglaubliche Reise hat gerade erst begonnen".



Zuvor hatten sich die Forderungen gemehrt, Trump abzusetzen. Die Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Pelosi, sowie der ranghöchste Demokrat im Senat, Schumer, verlangten die Anwendung des 25. Zusatzartikels der Verfassung. Dieser erlaubt es, den Präsidenten für unfähig zu erklären, die Pflichten und Rechte des Amtes auszuüben. Auch Republikaner sprachen sich dafür aus, unter anderen der Gouverneur von Maryland, Hogan. Vizepräsident Pence, dessen Zustimmung für eine Amtsenthebung erforderlich ist, lehnt dies nach übereinstimmenden Berichten der Zeitungen "Business Insider" und "New York Times" allerdings ab.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.