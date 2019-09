Der Sonderbeauftragte von US-Präsident Trump für die Ukraine, Volker, ist zurückgetreten.

Entsprechende Medienberichte wurden inzwischen in Washington bestätigt. Der Schritt erfolgte, nachdem Volker am Vortag im Zusammenhang mit dem Telefonat von Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj genannt worden war. Er soll hochrangige ukrainische Regierungsvertreter getroffen haben, um zu klären, wie Trumps Forderungen an Selenskyi zu steuern seien. Volker gehört zu jenen Personen, die die oppositionellen Demokraten für die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump anhören wollen.



Auch Außenminister Pompeo gerät zunehmend unter Druck. Die Demokraten im Kongress forderten ihn auf, Dokumente mit Bezug zur Ukraine-Affäre herauszugeben. Dazu stellten sie ihm eine Frist von einer Woche.



Ausgelöst wurde die Affäre durch die interne Beschwerde eines anonymen Geheimdienstmitarbeiters. Trump soll Selenskyj gedrängt haben, gegen den Sohn des aussichtsreichen demokratischen Bewerbers um die Präsidentschaftskandidatur, Biden, zu ermitteln.