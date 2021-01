Nach dem Sturm des US-Kapitols durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump verlässt auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Pottinger das Weiße Haus.

In mehreren Medien heißt es übereinstimmend, Pottinger reagiere damit auf den Gewaltausbruch in Washington. Sicherheitsberater O'Brien bestätigte den Abgang, ohne Gründe zu nennen. Zuvor war bereits Trumps früherer Stabschef Mulvaney von seinem Posten als Sondergesandter für Nordirland zurückgetreten. Auch der führende Berater in der Russland-Politik, Tully, beendet Berichten zufolge seine Tätigkeit für das Weiße Haus.

