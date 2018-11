Die Türkei hat der US-Regierung eine Liste mit den Namen von 84 Mitgliedern der Gülen-Bewegung übergeben.

Das teilte der türkische Außenminister Cavusoglu in Washington mit. Ankara fordere die Auslieferung dieser Personen. Der in den Vereinigten Staaten lebende Prediger Gülen wird für den Umsturzversuch im Juli 2016 in der Türkei verantwortlich gemacht. Unlängst hatte Präsident Trump bekräftigt, er plane nicht, den Mann auszuliefern. Zuletzt hatten sich die angespannten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei nach der Freilassung des amerikanischen Pastors Brunson etwas verbessert. Die Gülen-Frage bleibt aber ein zentraler Streitpunkt.